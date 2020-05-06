روحاني ونظيره النمساوي يؤكدان ضرورة التعاون الدولي لمكافحة جائحة كورونا

وفيما أكد الرئيس روحاني على أن أميركا وعلى الرغم من الظروف الصعبة الراهنة لمكافحة وباء كورونا، باتت مستمرة في فرض حظرها الأحادي على توفير الاحتياجات العلاجية والطبية في إيران ولفت الى أن الولايات المتحدة أخذت تعارض بشدة حتى طلب إيران بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وصرح روحاني: اننا نعتقد بأنه يتعين على الإتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء أكثر جدية بشأن تعهداته تجاه القضايا الدولية والإتفاق النووي في ظل الظروف الراهنة.

وشدد على أهمية الخطوات الأوروبية في سياق النهوض بنوعية مواجهة هذا الوباء ومساعدة البلدان، وإنهاء الحظر اللا قانوني ، معربا عن أمله في أن نشهد حركة ومبادرة جديدة من جانب أوروبا.

يتبع..أ م د