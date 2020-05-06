قوات الأمن تقضي على خليتين إرهابيتين غربي البلاد

وتمكنت قوات وزارة الأمن في دائرتي محافظتي اذربيجان وكردستان وخلال عملية استخباراتية مدروسة من إلقاء القبض على 16 من العناصر الإرهابيين وضبط قطعتين من أسلحة الكلاشنكوف ومسدس واحد وقنبلتين يدويتين و7 مخازن للرصاص و240 رصاصة مع معدات للتفجير كانت بحوزتهم.

الجدير بالذكر، أن زعيم هذه الزمرة الإنفصالية مستقر في أوروبا وهو يحظى بدعم إحدى الدول العربية الرجعية.

وكان لبعض الإرهابيين المعتقلين، دور في اغتيال المواطنين الابرياء وابتزاز التجار والمنتجين في غرب البلاد. وكانت إحدى الخليتين قد اغتالت في عملية إجرامية، نجل أحد مؤيدي النظام الإسلامي.

انتهى**أ م د