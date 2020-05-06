واعظي : الشعبان الايراني والاذربيجاني تجمع بينهما اواصر مودة عميقة

وكتب واعظي في تغريدة عقب مباحثاته الهاتفية مع مستشار الرئيس الاذربيجاني لشؤون العلاقات الخارجية اليوم الاربعاء، ان "اواصر المحبة القائمة بين الشعبين الايراني والاذربيجاني، عريقة ومعمقة"؛ مضيفا ان "الاصدقاء يقفون في وقت الشدة الى جانب بعضهما الاخر".

علما، ان واعظي ومستشار العلاقات الخارجية للرئيس الاذربيجاني، اعربا خلال مباحثاتهما الهاتفية اليوم عن ارتياحهما لمستوى التعاون الثنائي المتنامي ولاسيما على الصعيد الاقتصادي بين طهران وباكو؛ كما بحثا في السبل الكفيلة بتنمية هذه العلاقات اكثر فأكثر.

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