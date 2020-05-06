عودة ثاني مجموعة من الايرانيين المقيمين في اسبانيا الى البلاد بعد تفشي كورونا

وكانت المجموعة الاولى قد عادت الى البلاد يوم الاثنين من مدريد الى طهران في اطار رحلة جوية على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الايرانية ايضا، وهي الاولى بعد مضي 16 عاما على اخر رحلة جوية مباشرة بين مدريد وطهران.

وجاء تنظيم هاتين الرحلتين بجهود وتنسيق السفارة الايرانية في مدريد اثر تلقيها العديد من الطلبات من المواطنين والطلبة الجامعيين الايرانيين المقيمين في اسبانيا للعودة الى البلاد اثر تفشي فيروس كورونا.

وتشير اخر الاحصائيات الرسمية الصادرة عن الحكومة الاسبانية الى اصابة 220 الفا و 325 شخصا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافي 126 الفا ووفاة 25 الفا و 857 شخصا.

وفي ايران بلغ عدد المصابين بالفيروس لغاية اليوم الاربعاء 101 الفا و650 والمتعافين 81 الفا و587 والمتوفين 6418 شخصا.

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