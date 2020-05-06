٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٩:٤٥ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83778639
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عودة ثاني مجموعة من الايرانيين المقيمين في اسبانيا الى البلاد بعد تفشي كورونا

عودة ثاني مجموعة من الايرانيين المقيمين في اسبانيا الى البلاد بعد تفشي كورونا

مدريد / 6 ايار / مايو /ارنا- عادت الى البلاد اليوم الاربعاء ثاني مجموعة من الايرانيين المقيمين في اسبانيا الراغبين بالعودة بعد تفشي فرويس كورونا، برحلة جوية من مدريد الى طهران على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الايرانية.

وكانت المجموعة الاولى قد عادت الى البلاد يوم الاثنين من مدريد الى طهران في اطار رحلة جوية على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الايرانية ايضا، وهي الاولى بعد مضي 16 عاما على اخر رحلة جوية مباشرة بين مدريد وطهران.

وجاء تنظيم هاتين الرحلتين بجهود وتنسيق السفارة الايرانية في مدريد اثر تلقيها العديد من الطلبات من المواطنين والطلبة الجامعيين الايرانيين المقيمين في اسبانيا للعودة الى البلاد اثر تفشي فيروس كورونا.

وتشير اخر الاحصائيات الرسمية الصادرة عن الحكومة الاسبانية الى اصابة 220 الفا و 325 شخصا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافي 126 الفا ووفاة 25 الفا و 857 شخصا.

وفي ايران بلغ عدد المصابين بالفيروس لغاية اليوم الاربعاء 101 الفا و650  والمتعافين 81 الفا و587 والمتوفين 6418 شخصا.

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