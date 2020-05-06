مشروع دمج البنوك التابعة للقوات المسلحة يقترب من مراحله النهائية

وفي مدونة له اليوم الاربعاء كتب همتي في موقع التواصل الاجتماعي "اينستغرام" حول مشروع دمج البنوك التابعة للقوات المسلحة الايرانية خلال اجتماع اليوم الذي عقد بحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري: انه خلال الاجتماع الذي عقد عصر اليوم بحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية جرى البحث حول مسيرة دمج البنوك التابعة للقوات المسلحة في بنك "سبه".

واضاف، ان هذا المشروع يعد من اعقد واصعب المشاريع البنكية والذي تقدم الى الامام بصورة جيدة واقترب الان من مراحله النهائية، في ظل عناية الباري تعالى وتدابير سماحة قائد الثورة الاسلامية وهمم زملائي في مجال الرقابة وبمواكبة جيدة من قبل وزارة الاقتصاد والاركان العامة للقوات المسلحة وبنك "سبه".

وتابع همتي، انه خلال الاشهر الماضية في مسار عملية الدمج باشراف البنك المركزي والتدابير الجيدة لادارة بنك "سبه" تم انجاز اصلاحات جيدة خاصة في مصادر ونفقات البنوك المدمجة مما ساعد جيدا في الاستقرار الراهن لسوق المال.

وختم محافظ البنك المركزي، انه وفي ظل القرارات التي اتخذت اليوم خلال الاجتماع سيتم قريبا ان شاء الله تعالى عقد جمعيات الدمج لهذه البنوك ليتم الانتهاء من اهم ملف لدمج البنوك.

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