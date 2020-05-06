مندوب الصحة العالمية يؤكد تطور قدرات ايران في تشخيص فيروس كورونا

وخلال تفقده اليوم الاربعاء معهد "باستور" الايراني بطهران، وجّه هملمان الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل هذا المعهد على مدى اشهر لتوسيع شبكة مختبرات فيروس كورونا الجديد، معتبرا هذه الاجراءات بانها ساعدت في الارتقاء بصورة ملحوظة بالقدرات التشخيصية لمرض كورونا.

واشاد بالنهج المتخذ في البلاد خلال الاسابيع الاخيرة في سياق زيادة عمليات الاختبار والكشف عن المرضى الميدانيين باختبارات مختبرية، معتبرا ذلك بانه ياتي في مسار السياسة المقترحة من قبل منظمة الصحة العالمية.

واكد على دعم معهد "باستور" الايراني في سائر المجالات كالدراسات السريرية واللقاحات.

وخلال هذه الزيارة تفقد مندوب منظمة الصحة العالمية في ايران مختبر تشخيص فيروس "كوفيد-19" وتحدث الى رئيس وخبراء المعهد.

من جانبه اشاد رئيس معهد "باستور" الايراني علي رضا بيكلري بدعم منظمة الصحة العالمية لايران في توفير قسم من حاجاتها التشخيصية لمرض كورونا.

يذكر ان منظمة الصحة العالمية وفي سياق مساعدتها للدول المختلفة قدمت لايران خلال الايام الاخيرة اكثر من 100 الف من العدة التشخيصية لفيروس كورونا.

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