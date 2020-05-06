٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١١:٥٧ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83778710
٠ Persons

سمات

مندوب الصحة العالمية يؤكد تطور قدرات ايران في تشخيص فيروس كورونا

مندوب الصحة العالمية يؤكد تطور قدرات ايران في تشخيص فيروس كورونا

طهران / 6 ايار / مايو / ارنا- اكد مندوب منظمة الصحة العالمية في ايران كريستوف هملمان تطور قدرات ايران في مجال تشخيص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وخلال تفقده اليوم الاربعاء معهد "باستور" الايراني بطهران، وجّه هملمان الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل هذا المعهد على مدى اشهر لتوسيع شبكة مختبرات فيروس كورونا الجديد، معتبرا هذه الاجراءات بانها ساعدت في الارتقاء بصورة ملحوظة بالقدرات التشخيصية لمرض كورونا.  

واشاد بالنهج المتخذ في البلاد خلال الاسابيع الاخيرة في سياق زيادة عمليات الاختبار والكشف عن المرضى الميدانيين باختبارات مختبرية، معتبرا ذلك بانه ياتي في مسار السياسة المقترحة من قبل منظمة الصحة العالمية.

واكد على دعم معهد "باستور" الايراني في سائر المجالات كالدراسات السريرية واللقاحات.

وخلال هذه الزيارة تفقد مندوب منظمة الصحة العالمية في ايران مختبر تشخيص فيروس "كوفيد-19" وتحدث الى رئيس وخبراء المعهد.

من جانبه اشاد رئيس معهد "باستور" الايراني علي رضا بيكلري بدعم منظمة الصحة العالمية لايران في توفير قسم من حاجاتها التشخيصية لمرض كورونا.

يذكر ان منظمة الصحة العالمية وفي سياق مساعدتها للدول المختلفة قدمت لايران خلال الايام الاخيرة اكثر من 100 الف من العدة التشخيصية لفيروس كورونا.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 11 =