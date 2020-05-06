مساعد وزير الداخلية: إعداد مشروع لتنشيط الوحدات الانتاجية غير المكتملة

وقال دين برست الاربعاء خلال الاجتماع التخصصي الاقتصادي لملتقى المحافظين في البلاد، ان محور الحركة والتخطيط الاقتصادي لدوائر المحافظات في العام الجاري هو التعليمات التي تتضمن 30 محورا اقتصاديا التي تم ابلاغها من قبل وزير الداخلية في اطار سياسات الحكومة واولويات البلاد.

واضاف، ان حل التحديات الاقتصادية واتخاذ السبل الفاعلة للخروج منها يجب ان يكون اساس عمل المحافظين.

وقال دين برست، اننا نعتزم خلال هذا الملتقى الذي يستمر يومين تحديد المشاكل والتحديات الاقتصادية لمحافظات البلاد والتخطيط لحلها وسنقوم في هذا المجال باجراء المتابعات اللازمة عبر رئاسة الجمهورية وكذلك الاجهزة والمؤسسات المعنية.

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