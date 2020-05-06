ازدياد صادرات شركة "ايران ترانسفو" بنسبة 300 بالمائة

وخلال اتصال مدراء 7 مجموعات انتاجية في البلاد يوم امس الاربعاء عبر الفيديو كونفرانس مع قائد الثورة الاسلامية، قال بهزاد ظهيري، ان النمو بنسبة 100 بالمائة للمبيعات الداخلية في سياق مشاريع التنمية والتحديث لصناعة الكهرباء والزيادة بنحو 300 بالمائة للصادرات، تعد من مفاخر هذه الشركة.

واضاف، ان النمو الذي حققته الشركة خلال الشهر الاول من العام (الايراني) الجاري (بدا في 20 اذار/مارس) بنسبة 25 بالمائة وفي الشهر الثاني بنسبة 31 بالمائة، يبعث الامل بمواصلة الوتيرة الايجابية للانتاج والبيع والصادرات.

وتابع قائلا، ان هذه الشركة تمكنت من توطين انتاج زيت محولات التوزيع والعوازل السليكونية وقسما من قطع المحولات.

واشار ظهيري الى مشاريع التنمية والتطوير لخطوط الانتاج في الشركة، لافتا الى الانجازات الاخرى لمهندسي الشركة والتي سيتم تدشينها خلال النصف الاول من العام الجاري وهي؛ افتتاح خطين جديدين احدهما خط اللون الالي للمحولات والاخر خط القطع الطولي والعرضي لتقوية السرعة والجودة، اضافة الى انتاج العوازل السليكونية للحيلولة دون انقطاع الكهرباء والمشاكل الناجمة ازاء الغبار والاتربة والرطوبة العالية للمرة الاولى في البلاد.

انتهى ** 2342