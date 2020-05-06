٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٤:١٤ ص
رقم الصحفي: 2253
رمز الخبر: 83778760
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الرئيس العراقي يدعو للتكاتف لدعم الحكومة الجديدة

الرئيس العراقي يدعو للتكاتف لدعم الحكومة الجديدة

بغداد/7 آيار/مايو/ارنا- دعا الرئيس العراقي برهم صالح، الى التكاتف لدعم حكومة مصطفى الكاظمي لإنجاز مهامها الجسيمة، بعد نيلها الثقة داخل البرلمان.

وقال صالح في تغريدة له على حسابه الخاص في "تويتر" : "أباركُ لدولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نيل الثقة".

واضاف، : "بهذا نكون قد تجاوزنا مرحلةً عصيبة في تاريخ وطننا، ويجب استكمال التشكيلة الحكومية بأسرع وقت لمواجهة تحديات الصحة والأمن والاقتصاد، ناهيك عن إستحقاق الإصلاح والانتخابات النزيهة".

وأكد صالح : "واجبنا أن نتكاتف لدعم الحكومة على إنجاز مهامها الجسيمة".

وكان البرلمان العراقي قد صوت بعد منتصف ليل الاربعاء على المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، كما تم التصويت على 15 وزيرا، لتكتسب بذلك حكومة الكاظمي صفة رسمية، وقد تم تأدية اليمين الدستورية للكاظمي وكابينته الحكومية تحت قبة البرلمان.

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