الرئيس العراقي يدعو للتكاتف لدعم الحكومة الجديدة

وقال صالح في تغريدة له على حسابه الخاص في "تويتر" : "أباركُ لدولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نيل الثقة".

واضاف، : "بهذا نكون قد تجاوزنا مرحلةً عصيبة في تاريخ وطننا، ويجب استكمال التشكيلة الحكومية بأسرع وقت لمواجهة تحديات الصحة والأمن والاقتصاد، ناهيك عن إستحقاق الإصلاح والانتخابات النزيهة".

وأكد صالح : "واجبنا أن نتكاتف لدعم الحكومة على إنجاز مهامها الجسيمة".

وكان البرلمان العراقي قد صوت بعد منتصف ليل الاربعاء على المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، كما تم التصويت على 15 وزيرا، لتكتسب بذلك حكومة الكاظمي صفة رسمية، وقد تم تأدية اليمين الدستورية للكاظمي وكابينته الحكومية تحت قبة البرلمان.

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