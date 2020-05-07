٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١٠:١٩ ص
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83778923
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مسؤول بلدي : تدشين 112 بحثا علميا حول فيروس كورونا في العاصمة طهران

مسؤول بلدي : تدشين 112 بحثا علميا حول فيروس كورونا في العاصمة طهران

طهران / 7 ايار / مايو / ارنا – قال رئيس مركز الدراسات والتخطيط في بلدية طهران "محمد حسين بوجاني"، ان هذا المركز يقوم حاليا باجراء 112 بحثا علميا حول عدوى فيروس كوفيد 19 (كورونا).

واوضح "بوجاني"، اليوم الخميس، ان مركز الدراسات والتخطيط التابع لبلدية طهران انجز لحد الان 80 بحثا في هذا الخصوص؛ مبينا ان هذا المركز البلدي وفي ضوء انتشار فيروس كورونا بنهاية العام الماضي (الايراني – انتهى في 20 اذار / مارس 2020) داخل البلاد، شرع في مشاريع بحثية مشتركة مع جامعة طهران للعلوم الطبية.

واكد المسؤول البلدي على ضرورة مواكبة اخر المستجدات العالمية بشأن عدوى فيروس كورونا والنصائح الدولية في هذا الخصوص.

واضاف، ان مركز الدراسات والتخطيط التابع لبلدية طهران، في هذا السياق وضع نصب برامجه متابعة التقارير اليومية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وتحليل البيانات الصحية الدولية لاستخدامها في اطار قرارات البلدية الوقائية وحماية سلامة المواطنين في العاصمة من هذا الوباء.

انتهى ** ح ع  

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