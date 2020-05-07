استئناف عملية الصادرات عبر منفذ برويزخان الحدودي الرسمي مع العراق

واضاف "تاتار" في تصريح لمراسل "ارنا" : ان عمليات التبادل التجاري وتفريغ وشحن السلع في حدود برويزخان عادت الى طبيعتها اليوم (الخميس) وذلك بعد توقف استغرق يوما واحدا.

واوضح، ان سواق الشاحنات العراقيين بدأوا امس اعتصاما على قرار سلطات في هذا البلد بالزامهم تسديد مبلغ "تامين الدخول الى ايران".

واكد هذا المسؤول في محافظة کرمانشاه، ان توقف الصادرات في معبر برويزخان الرسمي يعود الى المشاكل الداخلية في العراق ولا صلة للموضوع بالسلطات الايرانية.

يذكر ان معبر برويزخان الحدودي الرسمي، يحظى باهمية ستراتيجية في مجال الصادرات، ويسجل يوميا عبور الف و200 شاحنة نقل الى العراق.

انتهى ** ح ع