ظريف يهنئ بتعيين الحكومة الجديدة في العراق

وكتب وزير الخارجية في تغريدته اليوم الخميس : انني اقدم التهاني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وكابينته الوزارية والبرمان العراقي ولاسيما شعب هذا البلد؛ ايران تقف الى جانب الشعب العراقي وحكومته المنتخة دوما.

وكان البرلمان العراقي قد صوت بعد منتصف ليل امس الاربعاء على المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، كما تم التصويت على 15 وزيرا من تشكيلته الوزارية، لتكتسب حكومة الكاظمي بذلك صفة رسمية، وعليه فقد ادى وكابينته الحكومية اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان.

انتهى ** ح ع