الصحة الايرانية : اجمالي المتعافين من فيروس كورونا في البلاد بلغ 82744 شخصا

وفي مؤتمره الصحفي اليومي، اعرب جهانبور عن اسفه لوفاة 68 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع اجمالي الوفيات جراء الاصابة بعدوى كورونا في ايران لغاية اليوم، الى 6 الاف و486 حالة.

واضاف، ان النتائج المخبرية القطعية سجلت منذ امس الاربعاء لغاية اليوم الخميس 1485 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ايران، وبذلك فقد بلغ اجمالي المصابين على صعيد البلاد الى 103135 شخصا، بينهم 2728 شخصا في وضع حرج.

كما نوه المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية، بإجراء 544 الفا و702 فحصا مخبريا للكشف عن الاصابات بعدوى كورونا في ايران؛ مبينا ان ثلثي الصابات الجديدة يعودان الى ذوي المرضى او احد افراد اسرهم، بينما يعود الثلث الاخر الى سائر الاشخاص الذين راجعوا المراكز العلاجية لهذا الغرض.

انتهى ** ح ع