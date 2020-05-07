الرئيس روحاني يوجه وزارة الصحة بمواصلة تطبيق مشروع الغربلة في البلاد

واضاف الرئيس روحاني خلال اجتماعه اليوم الخميس برؤساء اللجان المختصة في اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، قائلا : ان الخدمات المخصصة للرعايا الاجانب المصابين بفيروس كورونا في ايران، يجب ان تتواصل ايضا.

كما اشار الى ضرورة التركيز على الشؤون التعليمية والمعرفية لطلاب المدارس عبر الفضاء الالكتروني؛ واوعز في السياق الى وزير التعليم والتربية بتوفير آليات مناسبة للتواصل بين التلاميذ والمعلمين للرد على اسئلتهم وحل مشاكلهم الدراسية.

واكد رئيس الجمهورية ضرورة تقييم دقيق للاساليب التعليمية والجهود التي تقدمها وزارة التعليم والتربية في ايران منذ شهر اذار / مارس الماضي لغرض تعليم الطلاب عن بعد.

الى ذلك، قدمت وزارة الصحة خلال الاجتماع مع روحاني اليوم، تقريرا حول اجراءاتها المتبعة لمكافحة فيروس كورونا؛ منوهة فيه بانخفاض عدد الوفيات مقابل ارتفاع عدد المتعافين من هذا المرض في البلاد.

واضاف التقرير، انه في حال مواصلة الامتثال الى التعليمات الوقائية ولاسيما اتباع شعار "لنبقى في بيوتنا"، ستشهد البلاد المزيد من المناطق البيضاء والتعافي من هذا الوباء.

من جانبه، قدم وزير الطرق واعمار المدن، تقريرا حول اخر الانجازات في مجال النقل بين المدن مع رعاية كامل البروتوكولات الصحية، وايضا تدابير الوزارة في مجال التبادل التجاري مع الدول الاخرى عبر 11 منفذا بريا وفي اطار التعليمات الوقائية ذاتها.

واشار هذا التقرير الى استمرار التبادل عبر المنافذ الحدودية البرية مع تركيا واذربيجان.

انتهى ** ح ع