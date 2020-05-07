لافروف يعرب في رسالة الى ظريف عن تضامنه مع ايران ضد الحظر الامريكي

وهنأ لافروف بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مصرحا في رسالته : نحن نعلن عن تضامننا مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بشان رفض النهج الامريكي غير الانساني المتمثل في توسيع الحظر اللاقانوني والاحادي ضد ايران.

واكد وزير الخارجية الروسي، ان رئيس جمهورية روسيا "فلاديمير بوتين"، كان قد اكد على هذا النهج خلال محادثاته الهاتفية مع نظيره الايراني "حجة الاسلام حسن روحاني" في 21 نيسان /ابريل الماضي ايضا.

واضاف : نحن نطالب على الدوام امريكا برفع الحظر غير القانوني والاحادي عن ايران، والكف عن وضع العراقيل في مجال المكافحة الشاملة لعدوى فيروس كورونا؛ كما نطالب الدول الغربية بعدم الرضوخ الى تهديدات واشنطن، بل الاستمرار في تعاملها مع الشركاء الايرانيين.

وتابع وزير الخارجية الروسي، "نحن، انطلاقا من اهمية العلاقات مع ايران لدينا، سنواصل التعامل الدبلوماسي الفاعل في المستقبل، وايضا الاستمرار في تنفيذ المشاريع والمبرامج الاقتصادية الكبرى في ايران والتي تبنها روسيا رغم تداعيات الحظر والظروف العصيبة، لندعم الشعب الايراني من خلال خطواتنا عملانية.

انتهى ** ح ع