٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٥:٤٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83779509
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وزارة الخارجية : امريكا ليست في موقع التصريح بشأن قضايا الاتفاق النووي

وزارة الخارجية : امريكا ليست في موقع التصريح بشأن قضايا الاتفاق النووي

طهران / 7 ايار / مايو / ارنا – اكدت وزارة الخارجية الايرانية في معرض الاشارة الى ذكرى انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، ان الولايات المتحدة الامريكية تبغض هذا الاتفاق، وهي اساسا ليست بالموقع الذي يؤهلها لطرح القضايا الخاصة بالاتفاق النووي.

واشارت الخارجية في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" اليوم الخميس، الى انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي (في 8 ايار / ملايو 2018)؛ مؤكدة "ان امريكا انسحبت من الاتفاق النووي لانها تكره هذا الاتفاق وتنتهك بنوده، كما تعاقب كل من يلتزم به؛ ان الولايات المتحدة اساسا ليست في موقع التصريح بشان قضايا الاتفاق النووي".

وكانت الولايات المتحدة الامريكية، قد اعلنت انسحابها من الاتفاق النووي في 8 مايو / ايار 2018 ، على خلفية مزاعم دونالد ترامب الذي وصفه هذا الاتفاق بانه "الاسوأ من نوعه" وقامت بنقض بنوده.

انتهى** ح ع  

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