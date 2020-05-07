ايران حققت انجازات ملحوظة في مجال التجارة الخارجية رغم ظروف الحظر القاسية

واوضح "دجبسند" في تصريح له اليوم الخميس، ان قيمة استيراد البلاد للسلع غير النفطية خلال العام الماضي، تراوحت ما بين 43 و44 مليار دولار، مقابل صادرات البلاد التي سجلت اكثر من 41 مليار دولار في الفترة نفسها.

ونوه وزير الاقتصاد والشؤون المالية الى توجيهات قائد الثورة الاسلامية في تحديد السياسات العريضة للاقتصاد المقاوم في ايران؛ مبينا ان سماحته اكد على تحقيق طفرة نوعية في هذا السياق.

وتابع، ان الظروف العسيرة والجائرة الناجمة عن انواع الحظر الذي يمارس ضد الجمهورية الاسلامية، لم تؤثر بشكل ملحوظ على حجم التجارة الخارجية خلال العام الحالي مقارنة بالعام الذي سبقه.

ولفت دجبسند الى الانجازات الملحوظة التي تحققت في القطاع الزراعي الايراني خلال العام الماضي ايضا؛ مصرحا ان الازدهار الاقتصادي الملحوظ في البلاد تحقق في ضوء المحفزات التي قدمها المسؤولون، بما في ذلك الغاء العراقيل القانونية وتقليص مساهمة القطاع الحكومي مقابل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع