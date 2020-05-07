٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٨:١٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83779614
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وزير الاقتصاد :

ايران حققت انجازات ملحوظة في مجال التجارة الخارجية رغم ظروف الحظر القاسية

ايران حققت انجازات ملحوظة في مجال التجارة الخارجية رغم ظروف الحظر القاسية

طهران / 7 ايار / مايو / ارنا – قال وزير الاقتصاد والمالية "فرهاد دجبسند" : ان التجارة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية خلال عام الماضي (انتهى في 20 اذار /مارس 2020)، ورغم الظروف الناجمة عن الحظر والضغوط الدولية لكنها لم تختلف كثيرا عن العام الذي سبقه، وايران حققت انجازات ملحوظة في هذا المجال.

واوضح "دجبسند" في تصريح له اليوم الخميس، ان قيمة استيراد البلاد للسلع غير النفطية خلال العام الماضي، تراوحت ما بين 43 و44 مليار دولار، مقابل  صادرات البلاد التي سجلت اكثر من 41 مليار دولار في الفترة نفسها.

ونوه وزير الاقتصاد والشؤون المالية الى توجيهات قائد الثورة الاسلامية في تحديد السياسات العريضة للاقتصاد المقاوم في ايران؛ مبينا ان سماحته اكد على تحقيق طفرة نوعية في هذا السياق.

وتابع، ان الظروف العسيرة والجائرة الناجمة عن انواع الحظر الذي يمارس ضد الجمهورية الاسلامية، لم تؤثر بشكل ملحوظ على حجم التجارة الخارجية خلال العام الحالي مقارنة بالعام الذي سبقه.

ولفت دجبسند الى الانجازات الملحوظة التي تحققت في القطاع الزراعي الايراني خلال العام الماضي ايضا؛ مصرحا ان الازدهار الاقتصادي الملحوظ في البلاد تحقق في ضوء المحفزات التي قدمها المسؤولون، بما في ذلك الغاء العراقيل القانونية وتقليص مساهمة القطاع الحكومي مقابل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع

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