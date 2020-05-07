مساعد وزير الصناعة: مبيعات 72 شركة منجمية ايرانية بلغت 150 تريليون تومان

وخلال مراسم تدشين 4 مشاريع لصناعة النحاس في منطقة "خاتون آباد" بمدينة بابك في محافظة كرمان جنوب شرق ايران اجريت عبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس برعاية رئيس الجمهورية، اشار غريب بور الى ان قيمة شركات المناجم والصناعات المنجمية في سوق راس المال في البلاد بلغت يوم امس 900 تريليون تومان من اجمالي 3700 تريليون تومان.

واضاف، ان شركة "فولاد مباركة" (في اصفهان) وشركة النحاس (في كرمان) تعدان ثاني وثالث اكبر شركات سوق راس المال في البلاد بقيمة 213 تريليون تومان و 148 تريليون تومان على التوالي ومن ثم تاتي شركات "شستا" و"كل كهر" و"جادرملو" حيث ان اسهمها العالية تشير الى قدراتها في قطاع الاقتصاد.

واشار الى تنمية التنقيبات المنجمية في البلاد وقال، ان شركة النحاس تمكنت عبر ارباح اسهمها من تنفيذ مشاريع جديدة حيث ان زيادة اسهم ورساميل الشركات الكبرى في البورصة تنفذ في اطار سياسات وزارة الصناعة والمناجم والتجارة.

وتابع غريب بور، ان حصة المناجم والصناعات المنجمية في اجمالي الانتاج الوطني الايراني تبلغ 26 مليار دولار، وهو رقم كبير يدل على اهمية هذا القطاع في اقتصاد البلاد.

ونوه الى تصريح وزير الصناعة الذي ذكر بان صادرات البلاد في هذا القطاع بلغت اكثر من 9 مليارات دولار خلال العام الماضي (العام الايراني الماضي انتهى في 19 اذار/مارس) وقال، ان هذا الرقم يشكل ما بين 25 الى 30 بالمائة من صادرات البلاد غير النفطية.

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