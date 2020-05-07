٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١٢:٥٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83779697
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هزة ارضیة بقوة 5.1 ريختر تضرب طهران

هزة ارضیة بقوة 5.1 ريختر تضرب طهران

طهران / 8 ایار / مايو /ارنا- ضربت هزة ارضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الجمعة ضواحي مدينة دماوند التابعة لمحافظة طهران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت بعد منتصف الليل في الساعة 48 دقيقة و 21 ثانية فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الثامنة و 18 دقيقة مساء الخميس بتوقت غرينتش).

ووقعت الهزة الارضية في عمق 7 كم من سطح الارض وكان مركزها عند التقاء خطي العرض الشمالي  35.78 والطول الشرقي 52.05 .

وكان مركز الهزة الارضية على بعد 6 كم من مدينة دماوند و 13 كم من مدينة رودهن و 16 كم من مدينة بومهن و 58 كم من العاصمة طهران و 96 كم من مدينة کرج مركز محافظة البرز.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذه الهزة الارضية.

يتبع..

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