هزة ارضیة بقوة 5.1 ريختر تضرب طهران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت بعد منتصف الليل في الساعة 48 دقيقة و 21 ثانية فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الثامنة و 18 دقيقة مساء الخميس بتوقت غرينتش).

ووقعت الهزة الارضية في عمق 7 كم من سطح الارض وكان مركزها عند التقاء خطي العرض الشمالي 35.78 والطول الشرقي 52.05 .

وكان مركز الهزة الارضية على بعد 6 كم من مدينة دماوند و 13 كم من مدينة رودهن و 16 كم من مدينة بومهن و 58 كم من العاصمة طهران و 96 كم من مدينة کرج مركز محافظة البرز.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذه الهزة الارضية.

يتبع..