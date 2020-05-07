هزة ارضیة قوية نسبيا تضرب طهران

طهران / 7 ايار / مايو / ارنا – قال وزير الاقتصاد والمالية "فرهاد دجبسند" : ان التجارة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية خلال عام الماضي (انتهى في 20 اذار /مارس 2020)، ورغم الظروف الناجمة عن الحظر والضغوط الدولية لكنها لم تختلف كثيرا عن العام الذي سبقه، وايران حققت انجازات ملحوظة في هذا المجال.