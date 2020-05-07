هزة ارضیة قوية نسبيا تضرب طهران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت بعد منتصف الليل في الساعة 46 دقيقة فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الثامنة و 16 دقيقة مساء الخميس بتوقت غرينتش).
يتبع..
طهران / 8 ایار / مايو /ارنا- ضربت هزة ارضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الجمعة ضواحي مدينة دماوند التابعة لمحافظة طهران.
وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت بعد منتصف الليل في الساعة 46 دقيقة فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الثامنة و 16 دقيقة مساء الخميس بتوقت غرينتش).
يتبع..
تعليقك