اطفائیة طهران: لا اضرار بشریة او مادیة في العاصمة جراء الزلزال

وقال جلال ملكي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" فجر الجمعة ان زلزالا بقوة 5 ريختر ضرب في الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الخميس الجمعة العاصمة طهران والمدينة التابعة للمحافظة.

واضاف، لم يصل الى منظمة الاطفاء في العاصمة طهران اي تقرير بوقوع حوادث سواء تدمير او انهيار مبان.

وضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الجمعة ضواحي مدينة دماوند التابعة لمحافظة طهران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع بعد منتصف الليل في الساعة 48 دقيقة و 21 ثانية فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الثامنة و 18 دقيقة مساء الخميس بتوقت غرينتش).

ووقع الزلزال في عمق 7 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 35.78 والطول الشرقي 52.05 .

وكان مركز الزلزال على بعد 6 كم من مدينة دماوند و 13 كم من مدينة رودهن و 16 كم من مدينة بومهن و 58 كم من العاصمة طهران و 96 كم من مدينة کرج مركز محافظة البرز.

انتهی ** 2342