٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٢:٣٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83779747
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وزير الداخلية الايراني يوعز باغاثة المنكوبين المحتملين لزلزال طهران

وزير الداخلية الايراني يوعز باغاثة المنكوبين المحتملين لزلزال طهران

طهران / 8 ايار / مايو / ارنا- اوعز وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي لمحافظ طهران ورئيس منظمة ادارة الازمة للمبادرة سريعا الى ارسال فرق اغاثية مجهزة الى منطقة الزلزال.

ودعا رحماني فضلي الى الاغاثة السريعة والمناسبة للمنكوبين المحتملين في منطقة دماوند مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات الصحية والوقائية من فيروس كورونا.

واكد وزير الداخلية كذلك ضرورة تقييم الاضرار المحتملة والمبادرة لحل مشاكل المواطنين.

وضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الجمعة ضواحي مدينة دماوند التابعة لمحافظة طهران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع بعد منتصف الليل في الساعة 48 دقيقة و 21 ثانية فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الثامنة و 18 دقيقة مساء الخميس بتوقيت غرينتش).

ووقع الزلزال في عمق 7 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي  35.78 والطول الشرقي 52.05 .

وكان مركز الزلزال على بعد 6 كم من مدينة دماوند و 13 كم من مدينة رودهن و 16 كم من مدينة بومهن و 58 كم من العاصمة طهران و 96 كم من مدينة کرج مركز محافظة البرز.

انتهی ** 2342

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