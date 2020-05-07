وزير الداخلية الايراني يوعز باغاثة المنكوبين المحتملين لزلزال طهران

ودعا رحماني فضلي الى الاغاثة السريعة والمناسبة للمنكوبين المحتملين في منطقة دماوند مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات الصحية والوقائية من فيروس كورونا.

واكد وزير الداخلية كذلك ضرورة تقييم الاضرار المحتملة والمبادرة لحل مشاكل المواطنين.

وضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الجمعة ضواحي مدينة دماوند التابعة لمحافظة طهران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع بعد منتصف الليل في الساعة 48 دقيقة و 21 ثانية فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الثامنة و 18 دقيقة مساء الخميس بتوقيت غرينتش).

ووقع الزلزال في عمق 7 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 35.78 والطول الشرقي 52.05 .

وكان مركز الزلزال على بعد 6 كم من مدينة دماوند و 13 كم من مدينة رودهن و 16 كم من مدينة بومهن و 58 كم من العاصمة طهران و 96 كم من مدينة کرج مركز محافظة البرز.

انتهی ** 2342