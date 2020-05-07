٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٢:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83779762
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الهلال الاحمر بطهران يوجه 6 فرق تقصي الى بؤرة الزلزال منطقة دماوند

الهلال الاحمر بطهران يوجه 6 فرق تقصي الى بؤرة الزلزال منطقة دماوند

طهران / 8 ايار / مايو / ارنا- اعلن رئيس جمعية الهلال الاحمر في محافظة طهران عن ارسال 6 فرق تقصي الى بؤرة الزلزال قرية "زيارت" التابعة لمدينة دماوند بمحافظة طهران.

وقال شاهين فتحي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" فجر الجمعة، انه لم يصل لغاية الان اي تقرير بوقوع تخريب او اصابات في طهران ودماوند جراء الزلزال لغاية الان.

واضاف، ان فرق الاغاثة والانقاذ التابعة لجمعية الهلال الاحمر في العاصمة طهران وسائر المدن التابعة للمحافظة هي الان على اهبة الاستعداد.

وضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الجمعة ضواحي مدينة دماوند التابعة لمحافظة طهران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع بعد منتصف الليل في الساعة 48 دقيقة و 21 ثانية فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الثامنة و 18 دقيقة مساء الخميس بتوقيت غرينتش).

ووقع الزلزال في عمق 7 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي  35.78 والطول الشرقي 52.05 .

وكان مركز الزلزال على بعد 6 كم من مدينة دماوند و 13 كم من مدينة رودهن و 16 كم من مدينة بومهن و 58 كم من العاصمة طهران و 96 كم من مدينة کرج مركز محافظة البرز.

انتهی ** 2342

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