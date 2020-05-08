احدث حصیلة لزلزال طهران.. وفاة شخصین واصابة 13 آخرین

وافادت التقارير الواردة بان حالتي الوفاتين والاصابات الـ 13 حدثت بسبب الخوف واسراع هؤلاء الافراد في الهرب للتوجه الى الاماكن المفتوحة والآمنة.

وافاد مراسلو وكالة "ارنا" ان الكثير من سكان طهران والمدن القريبة من بؤرة الزلزال خرجوا الى الشوارع والساحات والاماكن المفتوحة خوفا من هزات ارتدادية قوية.

وضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الجمعة ضواحي مدينة دماوند التابعة لمحافظة طهران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع بعد منتصف الليل في الساعة 48 دقيقة و 21 ثانية فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الثامنة و 18 دقيقة و 12 ثانية مساء الخميس بتوقيت غرينتش).

ووقع الزلزال في عمق 7 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 35.78 والطول الشرقي 52.05 .

وكان مركز الزلزال على بعد 6 كم من مدينة دماوند و 13 كم من مدينة رودهن و 16 كم من مدينة بومهن و 58 كم من العاصمة طهران و 96 كم من مدينة کرج مركز محافظة البرز.

انتهى ** 2342