الجيش يعلن استعداده الكامل لتقديم اي مساعدة ان اقتضت الحاجة جراء زلزال طهران

واوعز اللواء موسوي الى قادة الجيش، باتخاذ الاحتياطات اللازمة وتقييم الوحدات والمستشفيات والاطفائيات وسائر المراكز والامكانيات ذات الصلة لتكون على استعداد لتقديم الدعم للجنة الازمة جراء زلزال طهران.

وكان المتحدث باسم جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد شاهين تقي خاني قد اكد جاهزية وحدات الجيش في طهران والمحافظات المجاورة لتقديم اي مساعدة ممكنة ان اقتضت الحاجة وخدمة الشعب كما هو الحال دوما.

وضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الجمعة ضواحي مدينة دماوند التابعة لمحافظة طهران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع بعد منتصف الليل في الساعة 48 دقيقة و 21 ثانية فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الثامنة و 18 دقيقة و 12 ثانية مساء الخميس بتوقيت غرينتش).

ووقع الزلزال في عمق 7 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 35.78 والطول الشرقي 52.05 .

وكان مركز الزلزال على بعد 6 كم من مدينة دماوند و 13 كم من مدينة رودهن و 16 كم من مدينة بومهن و 58 كم من العاصمة طهران و 96 كم من مدينة کرج مركز محافظة البرز.

انتهى ** 2342