إيران تتصدر إنتاج وتصدير الفولاذ في الشرق الأوسط

طهران/8 أيار/مايو/إرنا- تشير الدراسات إلى أن إيران تتفوق على الدول المنافسة لها في المنطقة في صناعة إنتاج وصادرات الصلب، التي يعود تاريخها في البلاد إلى قبل أكثر من نصف قرن، ومن المتوقع أن ترتقي من المرتبة العاشرة الى المرتبة السابعة في العالم بحلول العام 2025.

ووفقًا لقاعدة بيانات الخطة الشاملة لانتاج الصلب في البلاد، فان إيران والسعودية والإمارات وقطر هم المنتجين الرئيسيين للصلب في الشرق الأوسط وبانتاجها نحو 25 مليون طن في عام 2018 فاقت حصة إيران الـ 69 % من اجمالي إنتاج الصب بالمنطقة في هذا العام.

وحسب الاحصائيات المعلنة عن نقابة منتجي الصلب في البلاد، بلغ إنتاج إيران 27 مليون طن في العام 2019 .

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