روسيا: لا يحق للولايات المتحدة اقتراح آلية الزناد

وفي تغريدات منفصلة نشرها اليوم الجمعة على حسابه الرسمي في موقع تويتر، أضاف ميخائيل أوليانوف، ان الولايات المتحدة لا يحق لها بأن تقوم بمثل هذا الاقتراح من أي منطلق قانوني او سياسي او اخلاقي .

واكد مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: على الولايات المتحدة اولا ان تقوم باقناع جميع اعضاء مجلس الامن والمجتمع الدولي بانها ما زالت بالفعل عضو من أعضاء خطة العمل الشامل المشتركة.

وكتب اوليانوف في تغريدة اخرى: لقد انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي قبل عامين، والآن نرى بوضوح أن هذه الخطوة ادت إلى تفاقم الوضع الأمني في الخليج الفارسي واطلاق المحاولات الأمريكية لاستعادة موقفها كعضو في الاتفاق النووي كما تضرر بشدة نظام عدم الانتشار النووي.

وفي تغريدة أخرى له نشرها قبل يومين، قال المسؤول الروسي: ان الولايات المتحدة تعتبر نفسها رائدة في مجال عدم الانتشار النووي وتنفق أموال طائلة في هذا المجال، لكنها لطالما ألحقت الكثير من الأضرار بنظام عدم الانتشار النووي، بما في ذلك الحيلولة دون الاتفاق حول مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في عام 2015، ومحاولاتها لإلغاء الاتفاق النووي ونظام التفتيش الدولي في إيران.

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