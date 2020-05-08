لم يتسبب الزلزال في الحاق أي أضرار بالطرقات في طهران

وفيما يخص آخر المستجدات بشأن وضع الطرق بالعاصمة طهران عقب الزلزال الذي ضرب فجر اليوم الجمعة منطقة دماوند، أضاف نوروزي: شهدنا بعض الانهيارات الجزئية على الطرق المؤدية الى دماوند وقد حضر زملاؤنا على الفور في مكان الحادث وازالوا الانقاض وجميع الطرق مفتوحة وحركة المرور اعتيادية حاليا في جميع طرقات العاصمة.

وضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الجمعة ضواحي مدينة دماوند التابعة لمحافظة طهران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع بعد منتصف الليل في الساعة الـ12 و48 دقيقة و 21 ثانية فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الثامنة و 18 دقيقة و 12 ثانية مساء الخميس بتوقيت غرينتش).

ووقع الزلزال في عمق 7 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 35.78 والطول الشرقي 52.05 .

وكان مركز الزلزال على بعد 6 كم من مدينة دماوند و 13 كم من مدينة رودهن و 16 كم من مدينة بومهن و 58 كم من العاصمة طهران و 96 كم من مدينة کرج مركز محافظة البرز.

انتهى** 1453/أ م د