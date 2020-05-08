٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٢:٥٣ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 83780058
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ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إيران الى 6541 شخصا

ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إيران الى 6541 شخصا

طهران/ 8 أيار/ مايو / ارنا - اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الجمعة 104 الفا و691 شخصا، فيما توفي 55 شخصا اخر خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ الوفيات اثر الإصابة بالفيروس في ايران 6541.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الجمعة، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل  1556حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 104 الفا و 691 حالة لغاية الان بينهم 2711 في وضع صحي حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 83 الفا  و837 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 55 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 6541  شخصا.

و قال المتحدث باسم وزارة الصحة : ان 558 الفا  و899 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بـ"کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

انتهى**1453/أ م د

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