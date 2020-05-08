ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إيران الى 6541 شخصا

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الجمعة، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1556حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 104 الفا و 691 حالة لغاية الان بينهم 2711 في وضع صحي حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 83 الفا و837 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 55 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 6541 شخصا.

و قال المتحدث باسم وزارة الصحة : ان 558 الفا و899 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بـ"کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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