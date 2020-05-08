مفتي العراق يوجه 9 مطالب لرئيس الوزراء العراقي بينها ترحيل القوات الأجنبية

وفي بيان تلقت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية "ارنا" نسخة منه، قال الصميدعي: "نهنئ مصطفى الكاظمي تسلمه رئاسة الوزراء"، مطالباً إياه بـ"إعطاء اهمية ذات طابع جدي وفيه قرار ومصداقية بتنفيذ مطالب الشارع العراقي المتمثل بالمتظاهرين".

وأكد، على "ضرورة جعل قرار الحكومة التي يمثلها قرارا وطنيا سياديا"، مخاطبا الكاظمي "اعمل بحرص وشجاعة على ملف اخراج القوات العسكرية والامريكية من العراق فهو سيفك القوي والامين"، مشددا "وسنضمن لك خلال شهر وقوف العراقيين جميعا.

وطالب، بـ"متابعة موضوع المتطوعين من الشعب العراقي الذين قاتلوا مع الحكومة وممن خرجوا على اصل فتوى الجهاد، وتكريمهم بما يقوم مقام حرصهم ووطنيتهم".

ودعا الصميدعي، الكاظمي إلى حسم موضوع السجناء والسجينات، وموضوع المهجرين والنازحين، إضافة إلى متابعة موضوع العاطلين عن العمل، وموضوع الخريجين وحملة الشهادات العليا.

انتهى ع ص/أ م د