الرئيس روحاني يؤكد على تنمية انتاج العدة الطبية لتشخيص كورونا للحاجة الداخلية والصادرات

وبعد استماعه اليوم الجمعة لتقرير وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي سعيد نمكي حول اوضاع البلاد في مجال مواجهة فيروس كورونا وكيفية اجراء الفحص المبدئي للكشف عن الحالات المشتبه فيها للاصابة بالفيروس وتنفيذ التعليمات الصحية في مختلف المناطق، اعرب الرئيس روحاني عن سروره وتقديره لجهود وزارة الصحة والكوادر الطبية في البلاد في مسار السيطرة المؤثرة على مرض كورونا، مؤكدا على استمرار هذه الوتيرة.

وقال، ان جميع الاجهزة المعنية مكلفة بالتعاون مع وزارة الصحة في تنفيذ ومراقبة البروتوكولات الصحية كي نشهد سريعا زيادة المناطق البيضاء (من حيث نسبة الاصابة بفيروس كورونا) واستئناف انشطة الاعمال والمراكز التي تشهد ترددا اكبر للمواطنين فيها بهذه المناطق خاصة فتح ابواب الاماكن الدينية.

واكد رئيس الجمهورية ضرورة الاعلام الفاعل والتوعية للمواطنين ازاء ضرورة واستمرار الالتزام بالظروف والتوصيات الصحية من اجل القطع الكامل لسلسلة تفشي المرض.

واوعز الرئيس روحاني كذلك لوزير الصحة بتقديم المواضيع اللازمة لدراستها في اجتماع اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا يوم الاحد في سياق اتخاذ القرارات اللازمة في هذه الحالات.

كما اوعز رئيس الجمهورية لمساعده في الشؤون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري لتعبئة جميع الطاقات والامكانيات المتاحة والدعم الشامل للمراكز العلمية والبحثية لاعداد الظروف لانتاج المزيد من العدة الطبية لتشخيص مرض كورونا في سياق تغطية الحاجة الداخلية وتسهيل التصدير للدول الراغبة بذلك.

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