عودة المجموعة الثالثة من الطلاب الإيرانيين من باكو

وعاد 170 مواطنا إيرانيا الى أرض الوطن على متن عدد من الحافلات عبر معبر آستارا الحدودي (في محافظة كيلان-شمال) ، بفضل متابعات سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكو.

وفي وقت سابق خلال فترة فرض القيود المرورية بين حدود جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أذربيجان اثر انتشار فيروس كورونا، تم نقل 244 شخصا من المواطنين الإيرانيين المقيمين في أذربيجان الى إيران في مجموعتين أخریین.

وتم إغلاق جميع المعابر الحدودية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان منذ 1 مارس 2020 في سياق التدابير الوقائية ضد تفشي الفيروس كورونا، حيث اقتصرت حركة المرور عبر الحدود بين البلدين على مركبات وشاحنات نقل البضائع.

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