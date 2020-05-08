رئيس الجمهورية يوعز بمتابعة قضية ارتفاع أسعار السيارات

وقال الرئيس حسن روحاني خلال حديثه الجمعة مع وزير الصناعة والمناجم والتجارة رضا رحماني انه ينبغي على جميع القطاعات والاجهزة المعنية ان تسعى للسيطرة على اسعار السلع التي هي حاجة المواطنين كي لا يواجهوا اية مشكلة .

‏‎واعتبر رئيس الجمهورية المتابعة الفورية لقضية زيادة أسعار السيارات امرا مهما للغاية، وأشار إلى أن هذه القضية نوقشت مرتين في اجتماعات اللجنة الاقتصادية الحكومية وتم التاكيد على ضرورة المراقبة الدقيقة والسيطرة على أسعار السيارات.

واضاف، ان زيادة أسعار السيارات بهذه الطريقة مناقضة لقرار اللجنة الاقتصادية الحكومية وغير مقبولة، وان وزارة الصناعة مكلفة بالتدخل الفوري للسيطرة على هذه القضية واتخاذ أي إجراء لمواجهة ازدياد أسعار السيارات.

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