ظریف وبوریل یتباحثان حول احدث التطورات الاقلیمیة والدولیة

طهران / 7 ايار / مايو / ارنا – اكدت وزارة الخارجية الايرانية في معرض الاشارة الى ذكرى انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، ان الولايات المتحدة الامريكية تبغض هذا الاتفاق، وهي اساسا ليست بالموقع الذي يؤهلها لطرح القضايا الخاصة بالاتفاق النووي.