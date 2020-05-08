٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١٢:٥٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83780381
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ظریف وبوریل یتباحثان حول احدث التطورات الاقلیمیة والدولیة

ظریف وبوریل یتباحثان حول احدث التطورات الاقلیمیة والدولیة

طهران / 9 ایار /مایو / ارنا- تباحث وزیر الخارجیة الایراني محمد جواد ظریف هاتفیا مع منسق السیاسة الخارجیة للاتحاد الاوروبي جوزیب بوریل حول احدث التطورات الاقلیمیة والدولیة.

وافادت الدائرة الاعلامیة بوزارة الخارجیة الایرانیة في تقرير لها الجمعة ان ظریف وبوریل تباحثا في هذا الاتصال الهاتفي حول احدث التطورات الاقليمية والدولية والاتفاق النووي ومکافحة تفشي فیروس کورونا فی العالم.

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