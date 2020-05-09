السفير الايراني في زغرب يبحث مع مفتي كرواتيا بشان التعاون الثقافي

واعرب اسماعيلي عن الاسف لتخريب مكتب المشيخة الاسلامية في زغرب خلال الزلزال الاخير، آملا بانشاء وافتتاح المبنى الجديد على وجه السرعة.

ووصف السفير الايراني برامج المشيخة الاسلامية وادارة مفتي كرواتيا بانها لافتة في الحفاظ على سلامة وصحة المسلمين والتزام الشروط الصحية للوقاية من فيروس كورونا، معتبرا توسعة الانشطة المعنوية والعلاقة الثقافية بين افراد المجتمع الاسلامي تجربة قيمة للانشطة الدينية.

من جانبه ثمّن مفتي كرواتيا العلاقة الوثيقة للسفارة الايرانية مع المشيخة الاسلامية في كرواتيا ، شارحا البرامج المختلفة للمجتمع الاسلامي في كرواتيا خلال شهر رمضان المبارك خاصة في ليالي القدر.

واشار حسنوفيتش الى التمهيدات الواسعة للحفاظ على سلامة وصحة المسلمين في كرواتيا ازاء تفشي فيروس كورونا وقال، انه من بين المسلمين اصيب 3 افراد وتوفي واحد فقط بسبب مرض كورونا حيث حظي اداء المشيخة الاسلامية بتقدير اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في كرواتيا.

واوضح بان تنظيم مسابقات القرآن الكريم سيدرج في جدول اعمال المشيخة الاسلامية في كرواتيا في حال عودة الظروف الى حالتها الطبيعية.

انتهى ** 2342