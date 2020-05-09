٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٨:٠٩ ص
رقم الصحفي: 2253
رمز الخبر: 83780430
٠ Persons

العراق يسجل وفاتين و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق يسجل وفاتين و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بغداد/9 ايار/مايو/ارنا- أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيلها حالتي وفاة و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزراة الصحة العراقية ان مختبراتها سجلت (٦٠) إصابة في العراق وحالتي وفاة و35 حالة شفاء أمس الجمعة.

ليصبح مجموع الإصابات في العراق ٢٦٠٣ اصابة، ومجموع الوفيات ١٠٤ حالة وفاة، وحالات الشفاء ١٦٦١ حالة.

وطالبت وزارة الصحة العراقية مواطنيها بالألتزام بالتعليمات ومراجعة المؤسسات الصحية عند الشعور بالأعراض الخاصة بالمرض.

فبما أصدرت خلية الأزمة في محافظة البصرة جنوبي العراق، جملة قرارات جديدة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، شملت القرارت عزل خمسة مناطق وأقضية وفرض حظر للتجوال الشامل بين الأقضية ومركز المحافظة وبين الأقضية نفسها.

انتهى ع ص

تعليقك

You are replying to: .
8 + 9 =