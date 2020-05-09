الحكيم: نأمل من الحكومة الجديدة تجاوز الأزمات بمنهاج عمل رصين

وقال السيد عمار الحكيم في بيان تلقت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية "ارنا" نسخة منه، : "لقد رسخ الامام الحسن المجتبى (عليه السلام) مفهوم تغليب مصلحة الامة واعتماد الحوار طريقا لعزة المؤمنين وصيانة كرامتهم ودمائهم، وواجه ظروفا سياسية واجتماعية غاية في التعقيد والحساسية وبحكمته ودرايته استطاع ان يحقق النجاحات الكبرى ليحول المحنة الى منحة".

وأضاف : "ما أحوجنا في ذكرى ولادته الكريمة الى اتباع سيرته العطرة لاسيما وبلدنا يمر بجملة أزمات اقتصادية وأمنية وصحية، نأمل من الحكومة الجديدة ان تعمل على تجاوزها على وفق منهاج عمل رصين يحقق تطلعات الشعب خدميا وتنمويا".

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