٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٨:١٥ ص
رقم الصحفي: 2253
رمز الخبر: 83780434
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حسم الخلافات المالية والنفطية بين بغداد واربيل

حسم الخلافات المالية والنفطية بين بغداد واربيل

بغداد/9 ايار/مايو/ارنا- اعلن وفد حكومة إقليم كردستان المفاوض في بغداد، الجمعة، إنه اتفق مع الحكومة العراقية الاتحادية لتشكيل لجنتين لحسم الخلافات المالية والنفطية بين الجانبين.

وذكر وفد اقليم كردستان العراق في بيان له، إنه "أجرى خلال الأسبوعين الماضيين مباحثات مع الحكومة العراقية والأحزاب السياسية وعدد من البرلمانيين في بغداد بهدف التباحث ومعالجة مسألة المستحقات المالية لإقليم كردستان".

وأضاف، "لهذا الغرض تم تشكيل لجنتين مالية ونفطية بين الجانبين تعملان كفريق مشترك على تحديد الخلافات ووضع آلية قانونية ملائمة لحل الخلافات المالية والنفطية".

وأكد البيان الى ان "الاجتماعات كانت إيجابية، وتم فيها تحديد النقاط الخلافية، وقدمت اللجان المشتركة عدة مقترحات جرت مصادقتها من أجل ان تكون أساسا للعمل المشترك للتوصل إلى اتفاق تام مع الحكومة العراقية".

واشار الى ان "حكومة اقليم كردستان أبدت التزامها بشأن الالتزامات النفطية المترتبة على الاقليم بهدف التوصل للاتفاق"، لافتا أن "الوفد المفاوض أصر على المستحقات المالية وخاصة رواتب الموظفين".

انتهى ع ص

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