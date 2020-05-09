حسم الخلافات المالية والنفطية بين بغداد واربيل

وذكر وفد اقليم كردستان العراق في بيان له، إنه "أجرى خلال الأسبوعين الماضيين مباحثات مع الحكومة العراقية والأحزاب السياسية وعدد من البرلمانيين في بغداد بهدف التباحث ومعالجة مسألة المستحقات المالية لإقليم كردستان".

وأضاف، "لهذا الغرض تم تشكيل لجنتين مالية ونفطية بين الجانبين تعملان كفريق مشترك على تحديد الخلافات ووضع آلية قانونية ملائمة لحل الخلافات المالية والنفطية".

وأكد البيان الى ان "الاجتماعات كانت إيجابية، وتم فيها تحديد النقاط الخلافية، وقدمت اللجان المشتركة عدة مقترحات جرت مصادقتها من أجل ان تكون أساسا للعمل المشترك للتوصل إلى اتفاق تام مع الحكومة العراقية".

واشار الى ان "حكومة اقليم كردستان أبدت التزامها بشأن الالتزامات النفطية المترتبة على الاقليم بهدف التوصل للاتفاق"، لافتا أن "الوفد المفاوض أصر على المستحقات المالية وخاصة رواتب الموظفين".

انتهى ع ص