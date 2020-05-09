حريرجي: مؤشر الاصابات بكورونا يسجل انخفاضا في طهران

وأضاف إيرج حريريجي في مؤتمر صحفي عقده عبر الفيديو في وزارة الصحة اليوم السبت: لا تزال هناك مخاوف بشأن طهران، توقعاتنا هي استمرار انخفاض الاصابات بكورونا في البلاد خلال الشهر أو الشهرين المقبلين، ولكن هناك حالات زيادة نسبية بالمرض في بعض محافظات البلاد، والتي لن تؤثر على إحصائيات الدولة بأكملها، موضحا: إذا لم يحدث شيء غير متوقع، فإننا لا نتوقع موجة شديدة من مرض كورونا في الأسابيع القليلة القادمة.

إستئناف عمل الشركات السياحية

وردا على سؤال حول إستئناف عمل الشركات السياحية في سياق تفشي مرض كورونا، قال مساعد وزير الصحة: لم يتم حتى الآن ترخيص الفنادق بإعادة فتحها ولم يتم إصدار تصاريح للقيام بالرحلات السياحية، موضحا بان صناعة السياحة مهمة للغاية من حيث فرص العمل، ولكن يجب اتخاذ قرارات بشأنها من قبل اللجنة الخاصة بمكافحة كورونا، مضيفا أن أي عمل يجري من دون ترخيص يعد غير قانوني.

وتابع: أن فيروس كورونا سيبقى معنا لفترة طويلة من الزمن وعلينا أن نتعلم كيف نتعامل معه.

وأضاف: مقارنة بالأسابيع القليلة الماضية، كان لدينا انخفاض بنسبة 60 إلى 70 في المائة من حيث عدد المرضى الراقدين في المستشفى والوفيات.

وصرح : في المستقبل، قد نواجه حالات اصابات كبيرة بكورونا ومرض الأنفلونزا، لذلك نحن بحاجة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

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