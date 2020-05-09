عرض فيلم " يلدا " الايراني في صالات السينما بجمهورية التشيك

قررت اللجنة المنظمة لمهرجان " كارلو في فاري" بدورته الخامسة والخمسین عرض مجموعة من الافلام المنتخبة للمهرجان في 50 صالة سينما في مختلف مدن جمهورية التشيك .

ولم یتمکن المهرجان من دعوة المخرجين للمشاركة وذلك بسبب فيروس كورونا ولكن تقرر ان يتم عرض الافلام المنتخبة خلال ايام المهرجان ( 3- 11 تموز/جولاي 2020) في جميع مدن جمهورية التشيك.

وكان الفيلم يلدا قد حصد العديد من الجوائز من مهرجانات عالمية منها الجائزة الاولى لهيئة التحكيم في مهرجان ساندنس الامريكي.

وكانت شركات "آفالون" الاسبانية و"يردفيو" اليونانية و"ايموفيجن" البرازيلية و"مارس" التركية و"تيودورا" الايطالية هي من ضمن الشركات العارضة لفيلم "يلدا" في دور السينما في الدول المذكورة ، وقبل ذلك تم ابرام عقود لعرض الفيلم في دول فرنسا والمانيا وسويسرا والشرق الاوسط.

ويمثل الادوار الرئيسية في الفيلم السينمائي "يلدا" كل من؛ بهناز جعفري وفرشتة صدر عرفاني وبابك كريمي وصدف عسكري وفرشتة حسيني.

وتحکي قصة الفيلم امراة شابة محكوم عليها بالاعدام لقتل زوجها، وفي ليلة "يلدا" (اطول ليلة في السنة) يؤتى بها الى استوديو البرنامج التلفزيوني "لذة العفو" ليتم الصفح عنها من قبل ابنة القتيل.

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