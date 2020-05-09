٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٢:٤٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83781222
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48 حالة وفاة جديدة في إيران بسبب كورونا

48 حالة وفاة جديدة في إيران بسبب كورونا

طهران/ 9 أيار/ مايو / ارنا - اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 106 الاف و220 شخصا وبوفاة 48 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 6589 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم السبت، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل  1529 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 106 الاف و 220 حالة لغاية الان بينهم  2696 في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 85 الفا  و64 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 7348 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 6589   شخصا.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان  573  الفا و220 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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