48 حالة وفاة جديدة في إيران بسبب كورونا

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم السبت، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1529 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 106 الاف و 220 حالة لغاية الان بينهم 2696 في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 85 الفا و64 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 7348 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 6589 شخصا.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان 573 الفا و220 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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