ايران تحضر اجتماع هيئة ضمان ائتمان صادرات الدول الإسلامية (امان)

وانضم صندوق ضمان الصادرات في ايران الى المجلس الاداري لهيئة ضمان ائتمان صادرات الدول إسلامية في 2019؛ والذي يضم في عضويته كلا من صندوق ضمان الصادرات في مصر والاردن وكازاخستان وتركيا الى جانب المنظمات متعددة الاطراف (ICIEC) التابعة لبنك التنمية الاسلامي ومؤسسة الضمان الكويتية.

وتمت خلال اجتماع المجلس الاداري لهيئة ضمان ائتمان صادرات الدول إسلامية اليوم، المصادقة على قرارات الاجتماع السابق عام 2019 وايضا نقل الامانة العامة للاتحاد من تركيا الى الكويت.

كما جرى خلال هذا الاجتماع المصادقة على القوائم المالية للعام 2019 وايضا ميزانية العام 2020 للاتحاد ومناقشة تداعيات جائحة كورونا على اداء هذا الاتحاد الاسلامي الدولي وتعيين جائرة "امان" للمؤسسات المتفوقة في مجال ائتمان الصادرات والاستثمار وتاسيس اللجان الثلاثية للاستثمار وايضا الامانة العامة الدائمة لهذا الاتحاد.

انتهى ** ح ع