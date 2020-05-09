٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٥:٣٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83781486
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مجلس تشخيص مصلحة النظام يناقش "الخطة التنموية السابعة" و"قفزة الانتاج" في البلاد

مجلس تشخيص مصلحة النظام يناقش "الخطة التنموية السابعة" و"قفزة الانتاج" في البلاد

طهران / 9 ايار / مايو / ارنا- ناقشت اللجنة السياسية – الدفاعية بمجلس تشخيص مصلحة النظام في اجتماعها الذي عقد اليوم السبت، السياسات العريضة المتعلقة بالخطة التنموية السابعة للبلاد.

وافاد قسم العلاقات العامة لمجلس تشخيص مصلحة النظام، ان اجتماع اللجنة السياسية والدفاعية للمجلس عقد اليوم، برئاسة الامين العام للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني.

يضاف الى ذلك، اجتماع لجنة البنى التحية والانتاج التابعة لمجمع تشخيص مصلحة النظام والذي عقد برئاسة حجة الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم، لمناقشة الاجراءات الاساسية في سياق تحقيق شعار "قفزة الانتاج" الذي اطلقه سماحة قائد الثورة الاسلامية على العام الحالي (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس)، وايضا التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا في ايران.

انتهى ** ح ع  

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