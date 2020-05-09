ولايتي يهنئ بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

ووصف ولايتي في برقيته التي أصدرها اليوم السبت، إيران والعراق بأنهما بلدين صديقين وشقيقين، لطالما اتخذا خطوات قيمة مضيا على طريق تعزيز التعاون، معربا عن تمنياته بمزيد النجاح والتوفيق للعراق حكومة وشعبا.

وكان البرلمان العراقي قد صوت الاربعاء الماضي على المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، كما تم التصويت على 15 وزيرا، لتكتسب حكومة الكاظمي بذلك صفة رسمية، وتم تأدية اليمين الدستورية للكاظمي وكابينته الحكومية تحت قبة البرلمان.

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