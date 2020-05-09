التبادل التجاري قائم بين إيران والعراق مع الإلتزام بجميع البروتوكولات الصحية

وفي حوار مع قناة "روداو" الكردية، تلقت وكالة (إرنا) نسخة منه، أعلن كريمي، ان منافذ "تمرجين" و"باشماق" و"برويزخان" استأنفت نشاطها التجاري مع الإلتزام بالبروتوكولات الصحية.

وأشار الى إغلاق الحدود أمام السياح وتعليق الرحلات الجوية.بين البلدين نتيجة لتفشي فيروس كورونا من يوم الجمعة 21 شباط/فبراير 2020.

وأشار كريمي الى اعادة فتح أربعة أسواق حدودية غير رسمية وهي "كيله" و"شوشمي"، و"سيرانبند"، و"شيخ صالح" للتقليل من زخم مرور الشاحنات في المعابر الحدودية الرسمية الثلاثة.

وأشار إلى أن البروتوكولات الصحية المعتمدة في الجمارك تتفق تماما مع معايير وتوجيهات منظمة الصحة العالمية ومعايير المنظمة العالمية للجمارك.

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