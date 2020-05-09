الرئيس روحاني يؤكد على تعزيز دور المنظمات غير الحكومية لحل المعضلات

وفي تصريحه اليوم السبت، خلال اللقاء مع نشطاء المجتمع المدني ومدراء المنظمات غير الحكومية في ايران، اكد روحاني ان القائمين على هذه المنظمات يتعين عليهم المساهمة في حل المشاكل الراهنة داخل المجتمع، بما يستدعي العمل على رفع المستوى المعرفي للشعب وتحفيزه على الانظمام الى المشاريع ذات الصلة.

وقال رئيس الجمهورية : ان الشعب بوصفه الركيزة الاساسية للمجتمع، اذا تماسك سيكون اكثر قوة بكثير من القطاع الحكومي في الداخل وحتى خارج البلاد بما فيها الدول الاخرى والمنظمات الدولية.

ودعا الرئيس روحاني الشعب الايراني الى تكريس طاقاته للمساهمة في المشاريع الانسانية ومساعدة الاخرين؛ داعيا مسؤولين المنظمات غير الحكومية الى اتخاذ تدابير مناسبة لتحفيز المجتمع المدني والتنويه بدوره المؤثر في معالجة المعضلات والمشاكل الراهنة داخل المجتمع.

واكد، ان هناك تاكيد كبير من جانب قائد الثورة الاسلامية والحكومة على تعزيز وزيادة عدد المنظمات غير الحكومية في البلاد؛ مبينا ان الحكومة قدمت في هذا السياق لائحة الى البرلمان.

كما نوه بدور الشعب في دعم الحكومة والكوادر الطبية لمكافحة فيروس كورونا والانجازات المحققة داخل البلاد في هذا الخصوص؛ مبينا ان ذلك تحقق من خلال خطوتين، الاولى عبر ثقة المواطنين باداء الحكومة والاطباء، والخطوة الثانية بواسطة حضور الشعب والمؤسسات الانسانية في كافة الساحات؛ متطلعا الى استمرار هذا التماسك لغاية القضاء على مرض كورونا نهائيا.

وقال الرئيس روحاني، انه بحسب الاحصائيات الاخيرة (الصادرة عن وزارة الصحة)، فإن 83 بالمئة من المواطنين التزموا بالتعليمات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا؛ مشيدا بجهود القائمين على المنظمات غير الحكومة والجهات الانسانية في البلاد التي ساهمت في اجتياز الظروف العسيرة الراهنة ولاسيما الانتقال من ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد في ايران.

انتهى ** ح ع