مساعد الخارجية الايرانية يجري محادثات مع محمد عبدالسلام حول احدث تطورات اليمن

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية انه استمرارا لمشاورات الجمهورية الاسلامية الايرانية حول اليمن، اجرى كبير مساعدي الخارجية الايرانية للشؤون السياسية الخاصة اليوم السبت محادثات عبر الفيديو كونفرانس مع كبير مفاوضي حكومة الانقاذ الوطني اليمنية والمتحدث باسم حركة انصارالله محمد عبدالسلام.

وفي هذا الاتصال اعتبر خاجي ايجاد حل لازمة اليمن بانه يتم من خلال التوصل الى اتفاق سياسي يقوم على وقف الحرب وإزالة الحصار الجوي والبحري والبري بصورة كاملة واستئناف المفاوضات اليمنية - اليمنية.

من جانبه أشاد عبد السلام، خلال المحادثات بالمساعدات الانسانية والدعم السياسي والمعنوي الذي تقدمه الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعب اليمني، معلنا استعداد حكومة الانقاذ الوطني للتوصل الى اتفاق سياسي عادل.

وقدّم عبدالسلام شرحا حول أحدث التطورات السياسية والميدانية الجارية في اليمن.

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