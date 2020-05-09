توزيع ملايين الرزم المعيشية على الاسر المتضررة بسبب كورونا في ايران

وقد تم توزيع هذه الرزم المعيشية منذ بداية تفشي فيروس كورونا في البلاد ولغاية الان خاصة يوم امس السبت حيث صادف مناسبة ذكرى ولادة الامام "الحسن بن علي (ع)" على الاسر المعسرة والمتضررة بسبب تفشي فيروس كورونا، وفيما يلي نظرة على بعض المحافظات والمناطق التي شهدت هذه الفعالية الايمانية.

*قم

صرح قائد فيلق "علي بن ابي طالب (ع)" للحرس الثوري في محافظة قم العميد محمد تقي شاهجراغي في تصريح لمراسل "ارنا" انه ومنذ تفشي فيروس كورونا تم توزيع اكثر من 300 الف سلة سلع ورزمة معيشية على المعوزين والمتضررين (من تفشي الفيروس) في محافظة قم بهمم التعبئة والمحسنين.

*مدينة ري

وفي مدينة ري في جنوب العاصمة طهران اعلن مساعد قائد فيلق "سيد الشهداء (ع)" للحرس الثوري في طهران العميد منوجهر سالاروند في تصريح لمراسل وكالة "ارنا" عن بدء توزيع 110 الاف رزمة معيشية في مرقد "الامام الخميني (رض)"

*سيستان وبلوجستان

وفي محافظة سيستان وبلوجستان اعلن مسؤول تعبئة البناء التابعة لفيلق "سلمان" للحرس الثوري العقيد علي اكبر جعفري في تصريح لمراسل وكالة "ارنا" عن بدء المرحلة الثانية لمناورة التعاطف والمساعدة الايمانية بتوزيع 352 الف سلة غذائية من قبل الحرس الثوري والفرق الطوعية.

*نيشابور

واعلن قائد قوات التعبئة التابعة للحرس الثوري في مدينة نيشابور العقيد علي اكبر حسيني عن توزيع 38 الف رزمة معيشية على المعوزين منذ تفشي فيروس كورونا.

وقال العقيد حسيني في بدء مراسم المرحلة الثانية لمناورة التعاطف والمساعدة الايمانية، انه تم تحديد 50 الف شخص لتزويدهم بالرزم المعيشية في المرحلة الثالثة للمناورة.

*البرز

واعلن قائد فيلق "الامام الحسن المجتبى (ع)" للحرس الثوري في محافظة البرز العميد يوسف مولائي عن بدء المرحلة الثانية من مناورة المساعدة الايمانية وقال، انه تم في المرحلة الاولى لهذه المناورة قبل اكثر من اسبوعين توزيع 52 الفا و 500 رزمة معيشية على المعوزين والمتضررين.

واوضح بان المرحلة الثانية تتضمن ايضا توزيع 52 الف رزمة معيشية اخرى على المعوزين.

*قزوين

وفي قزوين اعلن قائد فيلق "صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف)" للحرس الثوري العميد محمد شاهرخي عن توزيع 25 الف رزمة معيشية في المرحلة الثانية لمناورة التراحم الاجتماعي والمساعدة الايمانية في محافظة قزوين.

*اصفهان

وفي اصفهان تم توزيع 35 الف رزمة معيشية لمناسبة ذكرى ولادة "الامام الحسن المجتبى (ع)" من قبل لجنة تنفيذ اوامر "الامام الخميني (رض)" على مستوى المحافظة.

*المحافظة المركزية

وفي المحافظة المركزية اعلن قائد فيلق "روح الله" للحرس الثوري العميد محسن كريمي عن توزيع 52 الف رزمة معيشية خلال المرحلة الاولى من مناورة المساعدة الايمانية.

واشار الى بدء المرحلة الثانية من هذه المناورة وقال، انه سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة من مناورة المساعدة في عيد الفطر السعيد، وستستمر هذه المساعدات.

انتهى ** 2342