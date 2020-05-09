١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٤:١٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83781796
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وزير الصناعة الايراني يؤكد على رفع انتاج البلاد من السيارات من 900 الف الى 1.2 مليون

وزير الصناعة الايراني يؤكد على رفع انتاج البلاد من السيارات من 900 الف الى 1.2 مليون

طهران / 10 ايار / مايو / ارنا- اكد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني رضا رحماني على رفع انتاج السيارات في البلاد من 900 الف الى مليون و 200 الف سنويا لتغطية الطلبات ومنع زيادة الاسعار في السوق.

واستدعى وزير الصناعة امس السبت مدراء اكبر شركتين لصناعة السيارات في البلاد "ايران خودرو" و"سايبا" واكد ضرورة ادارة الطلبات برفع حجم الانتاج من 900 الف الى مليون و 200 الف سنويا من خلال تعبئة كل الطاقات والامكانيات المتاحة لتحقيق زيادة قدرها 300 الف خلال العام الجاري.

واشار الى تاكيدات قائد الثورة حول صناعة السيارات واضاف، لقد حدد سماحته مسؤوليتنا للالتزام ببعض الضرورات فيما يتعلق بهذه الصناعة بشان المؤشرات الكمية والنوعية.

واكد رحماني بان وزارة الصناعة تبحث مسالة سد الفجوة القائمة في مجال العرض والطلب وذلك من خلال تدشين قطب جديد لصناعة السيارات واحياء القدرات الانتاجية لوحدات صناعة السيارات المعطلة.

واعتبر ان من ضرورات تطوير صناعة السيارات الاهتمام بالخبرات الناجحة للدول الاخرى حول مسالة القاعدة المشتركة والمحرك المشترك في الانتاج والذي بامكانه ان يسهم عمليا في انخفاض سعر الكلفة للمنتوجات.

انتهى ** 2342

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