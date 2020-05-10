تخت روانجي: القناة الإنسانية السويسرية لاتلبي احتياجات إيران

وفي الندوة الدولية على الويب "الحظر الأمريكي وكوفيد19 - تهديدا عالميا" أشار تخت روانجي مساء السبت، إلى استمرار أربعة عقود من الحظر الأمريكي اللاإنساني ضد إيران، مستعرضا الآثار المدمرة لهذه العقوبات على مواجهة إيران لفيروس كورونا.

وقال أن البشرية جمعاء تقف في جبهة موحدة لمكافحة كورورنا، وإن أي تقييد لقدرة البلدان على القيام بذلك من شأنه أن يقوض الجهود العالمية لمواجهة هذه الجائحة.

وأشار تخت روانجي إلى أن إيران شهدت واحدة من أكبر حالات تفشي فيروس كورونا، وقال إن الحظر الأمريكي من جانب واحد أضعف جهود مكافحة المرض، وكان بمثابة الرتل الخامس للعدو لدوره في عرقلة جهود إيران لمكافحة فيروس كورونا.

يتبع..